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Отправителя бомб Обаме и Клинтон приговорили к 20 годам тюрьмы

Источник: CNBC
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Суд Нью-Йорка приговорил к 20 годам лишения свободы 57-летнего жителя Флориды Сизара Сэйока, который разослал 16 самодельных бомб лидерам Демократической партии США и критикам президента Дональда Трампа.

Среди его адресатов были Барак Обама, Хиллари Клинтон, бывший вице-президент Джо Байден, несколько действующих членов конгресса от Демократической партии, а также финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и редакция телеканала CNN.

Сэйок, являющийся активным сторонником Трампа, был задержан в октябре 2018 года. Все отправленные им бомбы были обнаружены при сортировке писем. Ни одна из них не взорвалась.

Подсудимый полностью признал свою вину, заявив, что не хотел никому причинить вреда.

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