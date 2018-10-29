Майкл Мур показал видео с подозреваемым в рассылке бомб политикам. Кадры были сняты два года назад на митинге в поддержку Трампа

Режиссер-документалист Майкл Мур опубликовал кадры с участием , подозреваемого в рассылке бомб политикам, снятые в начале 2017 года. На этом видео Сэйок участвует в одном из митингов в поддержку Дональда Трампа, который к тому моменту лишь месяц как вступил в должность президента США.

Кадры с Сэйоком, сообщил Мур, не попали в финальную версию его фильма , вышедшего в сентябре 2018 года, но в свете последних событий он считает необходимым их обнародовать. Сэйок первый раз появляется в кадре на 45-й секунде в нижем левом углу, на нем надета футболка без рукавов, в руках он держит плакат с критикой телеканала CNN.

RAW/UNEDITED: «Fahrenheit 11/9» outtake of Cesar Sayoc at 'Trump 2020' Rally in February 2017 mmflint

«Вы видели его фото в новостях последние пару дней — худощавый, нормальный, рядовой американец. Но это раньше. Вот на этих кадрах я могу показать вам его накачанного стероидами, что выглядит как отчаянная попытка зацепиться за остатки мужественности», — пишет Мур.

По мнению режиссера, люди, подобные Сэйоку, уверовали, что на них нападают феминистки — «такие как Хиллари [Клинтон] и Мишель [Обама]», чья единственная цель — «отобрать у патриархата власть, принадлежавшую ему 10 тысяч лет», что станет «концом человечества».

Мур также отметил, что среди фотографий «врагов», которые полиция обнаружила в фургоне Сэйока, был и его снимок. «За последние 15 лет я много раз сталкивался с такими, как он», — утверждает режиссер. По его словам, единственное, что может остановить «это безумие» — массовая явка на , чтобы не позволить выиграть республиканцам.