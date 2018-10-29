Майкл Мур показал видео с подозреваемым в рассылке бомб политикам. Кадры были сняты два года назад на митинге в поддержку Трампа

Режиссер-документалист Майкл Мур опубликовал кадры с участием Сизара Сэйока, подозреваемого в рассылке бомб политикам, снятые в начале 2017 года. На этом видео Сэйок участвует в одном из митингов в поддержку Дональда Трампа, который к тому моменту лишь месяц как вступил в должность президента США.
Кадры с Сэйоком, сообщил Мур, не попали в финальную версию его фильма «Фаренгейт 11/9», вышедшего в сентябре 2018 года, но в свете последних событий он считает необходимым их обнародовать. Сэйок первый раз появляется в кадре на 45-й секунде в нижем левом углу, на нем надета футболка без рукавов, в руках он держит плакат с критикой телеканала CNN.
«Вы видели его фото в новостях последние пару дней — худощавый, нормальный, рядовой американец. Но это раньше. Вот на этих кадрах я могу показать вам его накачанного стероидами, что выглядит как отчаянная попытка зацепиться за остатки мужественности», — пишет Мур.
По мнению режиссера, люди, подобные Сэйоку, уверовали, что на них нападают феминистки — «такие как Хиллари [Клинтон] и Мишель [Обама]», чья единственная цель — «отобрать у патриархата власть, принадлежавшую ему 10 тысяч лет», что станет «концом человечества».
Мур также отметил, что среди фотографий «врагов», которые полиция обнаружила в фургоне Сэйока, был и его снимок. «За последние 15 лет я много раз сталкивался с такими, как он», — утверждает режиссер. По его словам, единственное, что может остановить «это безумие» — массовая явка на промежуточных выборах, чтобы не позволить выиграть республиканцам.