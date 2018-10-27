Задержан подозреваемый в рассылке бомб в США. Он жил в фургоне с наклейками в поддержку Трампа

26 октября в США задержали 56-летнего Сизара Сэйока, который обвиняется в рассылке 14 посылок с бомбами политикам из Демократической партии, в том числе бывшему президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. По предварительным данным, он оказался сторонником президента Дональда Трампа и жил в фургоне, обклеенном стикерами в его поддержку. Знакомые обвиняемого говорят, что это беспокойный человек, ненавидящий меньшинства. Раньше Сэйока неоднократно задерживали, что и помогло его вычислить.













Обсудить

Напишите нам