Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов объявил голодовку

Самариддин Раджабов, арестованный по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, объявил голодовку в изоляторе временного содержания. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Анри Цискаришвили.

По его словам, Раджабов держит голодовку с 1 августа в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. «Это не сухая голодовка, он пьет жидкости, чай с сахаром, воду», — добавил защитник.

Ранее голодовку также объявляли другие фигуранты Кирилл Жуков и Алексей Миняйло — в знак солидарности с незарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы Любовью Соболь, которая отказывается принимать пищу с 13 июля.