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Следователь по делу о массовых беспорядках отчитал мать обвиняемого в суде. Цитата
10:28, 5 августа 2019
Источник: Meduza
5 августа в Пресненском суде Москвы продолжились заседания об избрании меры пресечения обвиняемым по делу о массовых беспорядках — всего известно уже о десяти подозреваемых. На заседании по Даниилу Конону выступила его мать Наталья, которая попросила суд не отправлять сына в СИЗО, а избрать более мягкую меру пресечения, пообещав гарантировать, что тот будет являться на все следственные действия. В ответ следователь по фамилии Фадеев (ранее ошибочно сообщалось, что это был глава следственной группы Дмитрий Еремин, «Медуза» приносит извинения читателям) заявил, что Наталья Конон сама «гарантировала», что ее сын 27 июля нарушил закон. Судья Сергей Артемов
арестовал
Даниила Конона на два месяца. Трансляцию со всех заседаний
ведет
«Медиазона».
Фото в анонсе: Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA
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