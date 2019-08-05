Суд арестовал еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля
Источник: Интерфакс
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Пресненский районный суд Москвы отправил под арест Владислава Барабанова, Сергея Абаничева и Даниила Конона, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Барабанов, по версии обвинения, «организовал направленное движение» участников несанкционированного митинга. Конона, как пишут «Открытые медиа», обвиняют в прорыве оцепления и распылении газа.
Позже 5 августа суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Фомина.
Всего в деле о массовых беспорядках десять фигурантов. До сегодняшнего заседания Пресненский суд отправил под арест шестерых из них.