Суд арестовал еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский районный суд Москвы отправил под арест Владислава Барабанова, Сергея Абаничева и Даниила Конона, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Барабанов, по версии обвинения, «организовал направленное движение» участников несанкционированного митинга. Конона, как пишут «Открытые медиа», обвиняют в прорыве оцепления и распылении газа.

Позже 5 августа суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Фомина.

Всего в деле о массовых беспорядках десять фигурантов. До сегодняшнего заседания Пресненский суд отправил под арест шестерых из них.