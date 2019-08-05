Обновление. Спустя три часа после задержания Максима Кондратьева освободили. В отношении него составили протокол о нарушении правил пикетирования и публичном оскорблении.

Полиция задержала одного из авторов телеграм-канала «Avtozak LIVE» Максима Кондратьева, который вышел с одиночным пикетом к зданию Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

Как сообщает «Avtozak LIVE», активиста задержали из-за плаката со словами «Мусора — позор России».

Возле ГУ МВД по Москве 5 августа проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов « », возбужденного после акции протеста за свободные выборы, прошедшей 27 июля. Ранее сообщалось, что несколько участников пикетов на Петровке задержали.