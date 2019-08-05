ТАСС сообщил о 60-миллионных убытках магазинов и кафе в центре Москвы. Часть из них закрылись в дни протестных акций (в том числе по совету властей)

Московские магазины, рестораны, кафе и рынки, не работавшие в дни протестных акций 27 июля и 3 августа, по предварительной оценке, могут понести убытки в размере более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

27 июля убытки превысили 30 миллионов рублей. Данных по 3 августа пока нет, но, поскольку «периметр акции был больше, предполагаем, убытки будут выше», сказал источник. ТАСС сделал вывод, что убытки за два дня превысят 60 миллионов.

Перед акцией протеста 3 августа районные управы Москвы предложили компаниям предпринять «исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы».

27 июля и 3 августа в Москве проходили протестные акции с требованием свободных выборов в Мосгордуму. Обе акции не были согласованы властями, на каждой из них задержали более тысячи человек.