Власти предложили московским компаниям закрыться 3 августа из-за несогласованной акции

Районные управы Москвы написали в местные компании письма с предложением предпринять 3 августа «исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы» из-за несогласованной акции протеста. Об этом со ссылкой на несколько торговых предприятий сообщает «Дождь».

Предложения поступили от управ Мещанского, Тверского и Басманного районов. Чиновники предлагают принять меры для обеспечения безопасности с полудня 3 августа и до полуночи. В качестве повода указано, что после 27 июля от предпринимателей якобы поступали жалобы о нанесенном ущербе и невозможности обеспечить безопасность «гостей и, в особенности, посетителей с детьми».

На 3 августа в Москве запланирована несогласованная акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. На предыдущей акции 27 июля было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.