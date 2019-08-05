Путин пообещал «зеркальный ответ», если США возобновят производство ракет средней и меньшей дальности

Минобороны, МИД и Служба внешней разведки России будут внимательно наблюдать за действиями США по разработке ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина по поводу разрыва .

Если поступит достоверная информация о том, что Соединенные Штаты приступили к производству ракет средней и меньшей дальности, Россия начнет разрабатывать аналогичное оружие. «Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер», — предупредил Путин.

Он подчеркнул, что ответственность за разрыв ДРСМД лежит на США. Действия американцев могут привести к «возобновлению ничем не сдерживаемой гонки вооружения», заявил Путин. Он призвал Белый дом немедленно возобновить переговоры «об обеспечении стратегической стабильности и безопасности».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа. Первыми из него вышли США, обвинив Россию в тайной разработке таких ракет. Москва в ответ обвинила в нарушении договора Вашингтон.