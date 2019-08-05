МЧС назвало главной причиной пожаров в Сибири неосторожное обращение с огнем. Рослесхоз не согласен

Основная причина лесных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнем. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев.

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — сказал Кобзев, выступая на рабочем совещании в Госдуме.

В свою очередь, и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в начались из-за сухих гроз, прошедших в регионе.

По данным на 5 августа, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляла 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попадали более 600 населенных пунктов.

Режим ЧС из-за пожаров объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. К тушению привлечены силы Минобороны.

Счетная палата оценивает ущерб от природных пожаров в 2,4 миллиарда рублей за полгода, то есть без учета июля, когда в России были зафиксированы самые масштабные возгорания.