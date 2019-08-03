Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров в России в 2,4 миллиарда рублей за полгода

Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года оценивается в 2,4 миллиарда рублей, сообщила в своем фейсбуке.

Основным причинам сложившейся ситуации с пожарами Счетная палата считает: нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах РФ и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

По состоянию на начало августа, в России общая площадь лесных пожаров достигала трех миллионов гектаров. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. К тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке привлечены силы Минобороны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа предположил, что причиной пожаров могут быть умышленные поджоги для сокрытия незаконных заготовок древесины, и поручил правоохранительным органам провести проверки.

Из-за пожаров Красноярском крае возбуждено дело о халатности. Чиновники, как считают правоохранительные органы, не приняли должных мер для ликвидации пожаров, в связи с чем они «распространились на значительные территории».