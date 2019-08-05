КПРФ попросит Памфилову отправить в отставку главу Мосгоризбиркома

КПРФ собирается 7 августа обратиться к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил первый секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин.

Решение обратиться к Памфиловой приняли после того, как представители КПРФ встретились с 45 кандидатами в Мосгордуму, которых не стали регистрировать. «Мы приняли заявление 45 кандидатов из всех округов, и в среду пойдем все в Центральную избирательную комиссию», — рассказал Рашкин.

6 августа ЦИК РФ начнет рассматривать заявления незарегистрированных кандидатов. В частности, комиссия повторно проверит подписи, поданные в поддержку кандидатов, — тех отказались регистрировать, признав часть подписей недействительными.

Первыми рассмотрят жалобы пяти кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и Любови Соболь. Всего до 14 августа рассмотрят 19 жалоб.

В Москве с середины июля проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму. Последняя из них прошла 3 августа в формате прогулки по Бульварному кольцу. Тогда полиция задержала больше тысячи человек.

После другой акции, прошедшей 27 июля, полиция возбудила так называемое московское дело — дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали 10 человек.