«Эхо Москвы» и «Новая газета» решили принять на работу арестованного фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Радиостанция «Эхо Москвы» и «Новая газета» готовы взять на работу 21-летнего студента Высшей школы экономики и видеоблогера Егора Жукова, арестованного в рамках « ».

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов направили в суд гарантийные письма о том, что готовы принять Жукова на работу.

Также Муратов и Венедиктов подписали поручительства за Егора Жукова, где назвали его «добросовестным, добропорядочным гражданином и успешным, перспективным студентом».

Егора Жукова арестовали 2 августа в рамках «московского дела». Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Студент вину не признает. В материалах дела упоминается протокол осмотра видеозаписи, на которой «указанные лица делают жесты направо». По словам Алексея Венедиктова, на записи видно, как Жуков уводит колонну протестующих с проезжей части.

У здания управления МВД в Москве на Петровке 5 августа начались одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова. Нескольких пикетчиков задержали.