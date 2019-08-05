Арестован организатор разбойного нападения, в котором участвовали сотрудники ФСБ

Следствие установило еще двух фигурантов уголовного и хищении сотрудниками ФСБ более 136 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Один из них — предполагаемый организатор преступления, бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, освободившийся в 2019 году из колонии.

«Жаров получил 19 миллионов рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — уточнил источник. Суд санкционировал его арест.

Второй фигурант дела — Борис Караматов — скрылся от следствия и объявлен в розыск.

По данным ТАСС, Жаров ранее был осужден на восемь лет колонии за разбой, а Караматов является одним из фигурантов дела об убийстве основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева.