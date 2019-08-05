Акции крупнейших производителей видеоигр упали на 5% после слов Трампа о «прославлении насилия» в играх
Источник: Bloomberg
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Стоимость акций производителей видеоигр Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive Software 5 августа снизилась на 5%, сообщает Bloomberg.
Акции упали после того, как президент США Дональд Трамп осудил «прославление насилия в обществе», в том числе в видеоиграх. Трамп выступил с таким заявлением после двух массовых убийств в США.
Bloomberg отмечает, что ранее производители игр отрицали, что между играми и реальным насилием есть связь. Отсутствие такой связи подтверждают исследования, проведенные в последние годы.