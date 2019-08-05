Трамп после двух массовых убийств в США заявил о вреде интернета и видеоигр

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с , которые произошли 3-4 августа. Он заявил, в частности, что «ненависти нет места в Америке» и что страна должна осудить расизм.

Среди факторов, влияющих на совершение массовых убийств, Трамп назвал интернет, который, по его мнению, предоставляет возможности для радикализации «беспокойных умов» и используется для совершения других преступлений.

«Опасности интернета и соцсетей не должны быть проигнорированы и не будут проигнорированы», — заявил Трамп, осудив также «прославление насилия» в видеоиграх.

Президент США также заявил, что «психические заболевания и ненависть спускают курок, а не оружие». Он призвал сосредоточиться на выявлении потенциальных преступников до совершения массовых убийств.

По словам Трампа, необходимо гарантировать, чтобы люди, представляющие опасность, не получали доступа к огнестрельному оружию и при необходимости были принудительно заключены в закрытые психиатрические учреждения.

В США идет кампания за ограничение права владения оружием в свете распространенности инцидентов со стрельбой и массовых убийств. Республиканцы, от которых Дональд Трамп избрался президентом, выступают против этих инициатив, считая их наступлением на гарантированное конституцией право на оружие. Оппоненты также регулярно критикуют Трампа за недостаточную, по их мнению, критику проявлений расизма и ненависти.