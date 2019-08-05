«Агора» пожаловалась в ООН на отключение интернета и мобильной связи во время протестов в России

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к специальному докладчику ООН по поощрению и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кею в связи с отключениями мобильной и интернет-связи во время акций протеста в Москве и Ингушетии. Письмо есть в распоряжении «Медузы».

Как отмечается в обращении, «Агоре» сообщили о перебоях со связью в центре Москвы во время акций 27 июля и 3 августа несколько десятков человек, в том числе журналисты. В Ингушетии мобильный интернет отключали во время митингов летом и осенью 2018 года, а также 16 марта 2019 года.

«У нас есть серьезные опасения, что практика незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний, в том числе в форме отключения интернета в ходе митингов и демонстраций, становятся элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов », — считают в «Агоре».

Правозащитники попросили спецдокладчика Дэвида Кея запросить у правительства России информацию об отключении связи во время протестов и рекомендовать властям воздержаться «от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, в том числе онлайн».

3 августа крупнейшие операторы связи объяснили сбои «большим количеством людей на ограниченном пространстве». В «Мегафоне» также заявили, что с просьбой глушить сигнал к ним никто не обращался.

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