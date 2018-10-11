В Ингушетии накануне протестов перестал работать мобильный интернет «Мегафона». Оператор отрицает проблемы со связью

Мобильный интернет «Мегафона» в Ингушетии перестал работать накануне акции протеста в Магасе против передачи земли Чечне. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Один из сотрудников «Мегафона» передал изданию скриншоты корпоративной переписки и другие данные с внутренних ресурсов оператора. Из этой информации следует, что «Мегафон» знает о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии. В частности, в системе мониторинга почти все базовые станции в республике помечены как имеющие неполадки. При этом базовые станции в соседней Северной Осетии работают в обычном режиме.

По словам источника «Русской службы Би-би-си», в колл-центр «Мегафона» поступают тысячи жалоб на отсутствие мобильного интернета в Ингушетии. При этом, как пишет издание, сотрудникам колл-центра рекомендовали отрицать наличие неполадок и проблемы со связью, а жалобы клиентов на отсутствие интернета перестали обрабатывать.

Из записей в системе мониторинга базовых станций следует, что работы по устранению аварии будут продолжаться до начала 2019 года, хотя обычно их проводят максимум за 30 дней, заявил собеседник «Русской службы Би-би-си». По его словам, даже руководство в устных беседах не может сказать, когда в Ингушетии возобновится доступ к мобильному интернету.

Кроме «Мегафона», в Ингушетии не работает также мобильный интернет от МТС и «Билайна». Компании не прокомментировали «Русской службе Би-би-си» эту ситуацию.