20 человек отправлены под административный арест за участие в акции 3 августа в Москве

Московские суды назначили разные сроки административного ареста 20 участникам несанкционированной акции за независимые выборы в Мосгордуму, которая прошла 3 августа. Еще 30 задержанных на акции оштрафованы.

Всего, сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде, по состоянию на вечер 5 августа, в суды поступило 127 административных материалов по акции 3 августа.

Поправки. Первоначально в новости ошибочно сообщалось, что арестованы были 30 человек. Приносим извинения.

Акция 3 августа проходила в форме прогулки по Бульварному кольцу. МВД сообщило о 600 задержанных участниках акции. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1000 человек. На акции 3 августа не было многих представителей оппозиции, в том числе Алексея Навального, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Владимира Милова, которые в этот момент отбывали административный арест за участие в других несогласованных митингах.