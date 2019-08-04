Задержанный на акции 3 августа актер Александр Паль рассказал, что его отпустили из ОВД после звонка из администрации президента

Актера Александра Паля, задержанного на акции протеста 3 августа, отпустили из отделения полиции после звонка из администрации президента. Об этом сам Паль сообщил в интервью «Дождю».

По словам актера, к тому моменту, как его привезли в полицию, о его задержании уже знали журналисты. Ему поступил звонок с незнакомого номера; звонивший спросил, в каком ОВД находится актер, и попросил передать трубку кому-нибудь из сотрудников полиции. «Я, передавая трубку, говорю: „А кто это говорит?“. Мне отвечают: „Администрация президента. Передайте, пожалуйста, трубку“», — рассказал Паль.

По его словам, полицейский, которому он передал телефон, сказал «Я за это не отвечаю, звоните начальству» и положил трубку. Через 10 минут пришел майор полиции и сказал: «Не имеем права задерживать». На вопрос Паля, почему его отпускают, майор объяснил, что «позвонил кто-то сверху».

Всего на акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа были задержаны более тысячи человек.