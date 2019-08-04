Росгвардия заявила о задержании на акции в Москве приезжего, разыскиваемого за призывы к экстремизму
Источник: Росгвардия
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На акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа был задержан житель одного из регионов России, который находится в федеральном розыске по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
Мужчина был задержан на Новинском бульваре за административное правонарушение. То, что он находится в розыске по уголовному делу, выяснилось в результате проверки, заявила Росгвардия. Задержанного передали полиции.
Московские власти неоднократно подчеркивали, что многие участники акций за свободные выборы в Мосгордуму не являются жителями Москвы.