Пять человек были госпитализированы в ходе акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Отмечается, что среди госпитализированных один сотрудник Росгвардии. У него наиболее серьезная травма — вывих плеча. Остальные люди, попавшие в больницы, получили легкие повреждения.

Четверо из пятерых госпитализированных уже выписали, пятого выпишут в ближайшее время, добавили в департаменте здравоохранения.

Всего, по данным департамента, скорая помощь выехала по 12 вызовам, которые были связаны с травмами, полученными в ходе акции протеста.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на акции протеста 3 августа были задержаны более 800 человек. 19 из них избили при задержании.