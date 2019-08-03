Задержан седьмой подозреваемый по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве

Следователи СК задержали Даниила Конова по подозрению в массовых беспорядках. Конов в этот момент находился в здании СК на Новокузнецкой улице, к нему отправилась адвокат Светлана Сидоркина, рассказал глава «Агоры» Павел Чиков.

Утром 3 августа к Конову пришли с обыском. До этого к нему приходил «познакомиться» участковый.

Обыск также проходил у Сергея Абаничева, является ли он подозреваемым по делу о беспорядках, неизвестно.

Ранее обвинения в массовых беспорядках были предъявлены шести задержанным — всех их суды отправили в СИЗО. При этом госагентство ТАСС сообщало со ссылкой на источник, что задержаны еще пятеро подозреваемых.