ТАСС: по делу о массовых беспорядках задержаны еще пятеро подозреваемых

По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пятеро подозреваемых, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В понедельник будет избираться мера пресечения в отношении еще пятерых фигурантов дела о беспорядках», — сказал собеседник агентства.

На момент публикации новости известны имена шести подозреваемых по делу — это Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло (все они были арестованы 2 августа), Евгений Коноваленко (был арестован ранее) и Егор Жуков (мера пресечения ему пока не избрана).

Дело было возбуждено после акции протеста 27 июля, связанной с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.