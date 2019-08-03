На акции в центре Москвы задержали более 800 человек

Полиция задержала 828 участников акции за свободные выборы в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

«МБХ медиа» сообщает, что от некоторых задержанных требуют сдать телефоны и назвать пароли к ним. «Я могу точно сказать про отдел Печатники <…> В этом отделе такой процедуре подвергают всех. Тех, кто соглашается отдать телефоны, отпускают», — рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Журналистка Зоя Светова сообщила, что в ОВД «Люблино» у задержанных отнимают телефоны в качестве вещдоков по уголовному делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акции 27 июля.

«ОВД-Инфо» отмечает, что без решения суда задержанные не обязаны называть пароль от телефона.

В Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели формате прогулки по Бульварному кольцу. Главные кандидаты, добивающиеся регистрации на выборах, в ней не участвовали — они находятся под административным арестом из-за акции 27 июля.