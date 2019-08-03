На акции протеста в Москве полиция задержала журналистов «Дождя», «Ведомостей» и «Сноба»

На Пушкинской площади в Москве задержан корреспондент «Дождя» Владимир Роменский. Он рассказал в эфире телеканала, что его задержали, когда он передал микрофон своей коллеге Анне Немзер.

Полицейские осмотрели рюкзак Роменского, достали его аккредитацию и редакционное задание. Вскоре Роменского выпустили из автозака, но затем задержали снова.

Также на Пушкинской площади задержана корреспондент «Ведомостей» Елена Ванина. Она рассказала, что в автозаке вместе с ней есть несовершеннолетние и мужчина, который говорит, что у него может быть сломана рука.

«Сноб» сообщает о задержании своего корреспондента Никиты Павлюка-Павлюченко. О кратковременном задержании также рассказала корреспондент «Медиазоны» Анастасия Ясеницкая.

Также был задержан голландский журналист Йост Босман, журналисты «МБХ медиа» Александра Семенова и Алексей Степанов, а также корреспондент Baza Петр Коронаев.

Обновление. Павлюка-Павлюченко отпустили после того, как он неоднократно предъявил документы. Ванину вместе с другими задержанными повезли на автозаке в отделении, где затем отпустили. Роменского также отпустили только после доставления в отдел.