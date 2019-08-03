«Мемориал» вывесил на «Пикнике Афиши» счетчик задержаний на акции в Москве. Организаторы потребовали его снять

Правозащитное общество «Мемориал» в день протестов в Москве 3 августа организовало на «Пикнике Афиши» стенд «Один день жизни по журналу ». На стенде в какой-то момент вывесили счетчик задержаний на протестной акции.

Около семи вечера, когда акция в центре Москвы практически завершилась, к стенду подошли организаторы и попросили убрать листы с количеством задержаний, рассказал корреспондент «Новой газеты». Организаторы объяснили это тем, что «боятся, что фестиваль [„Пикник Афиши“] закроют». Фотография стенда также пропала из официального телеграма «Афиши».

По последним данным «ОВД-Инфо», 3 августа в Москве задержали 685 человек.