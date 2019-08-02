Водителя, угрожавшего взрывом у Кремля, приговорили к двум годам колонии. Переговоры с ним вел глава Росгвардии

Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева приговорила к двум годам колонии общего режима бизнесмена из Приморья Дмитрия Шалая. Его признали виновным в хулиганстве за угрозу взорвать бомбу около Кремля — Шалай требовал встречи с президентом или главой Росгвардии.

Прокурор просил назначить Шалаю три года колонии. С октября 2018 года бизнесмен находится в СИЗО — этот время будет засчитано в срок наказания.

3 октября 2018 года Шалай на внедорожнике Mercedes выехал на Васильевский спуск и пригрозил устроить взрыв. Вскоре к нему приехал глава Росгвардии Виктор Золотов, который, по сообщению ведомства, затем лично забрал из машины бомбу и газовый баллон.