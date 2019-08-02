Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля

По делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции протеста в Москве 27 июля, арестованы четверо обвиняемых.

Пресненский суд санкционировал арест Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло.

Никто из них свою вину не признал.

По делу о массовых беспорядках обвинения также предъявлены Евгению Коваленко, который уже арестован по делу о нападении на полицейского, и Егору Жукову — ему меру пресечения изберут позднее 2 августа.

Кирилл Жуков, как сообщила корреспонденту «Медузы» его адвокат, объявил голодовку.