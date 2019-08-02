Арестованный по делу о массовых беспорядках Кирилл Жуков объявил голодовку

Кирилл Жуков, арестованный 2 августа по делу о массовых беспорядках в Москве, объявил голодовку. Об этом сообщила его адвокат Светлана Байтурина, передает корреспондент «Медузы».

«Кирилл Жуков просил передать, что объявил голодовку с момента задержания. Соответственно сейчас он находится на голодовке и активно протестует против того, что с ним происходит», — заявила адвокат.

О задержании Жукова глава «Агоры» Павел Чиков сообщил 31 июля. Помимо участия в массовых беспорядках Жуков обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Адвокат — о деле Кирилла Жукова Meduza

Ранее 2 августа голодовку объявил кандидат в Мосгордуму, директор ФБК Иван Жданов, арестованный на 15 суток за акцию протеста 27 июля. Еще один кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь держит голодовку более двух недель.