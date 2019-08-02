Арестованный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку
Источник: Борис Золотаревский
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Обновление: Мосгорсуд признал законным административный арест Ивана Жданова, сообщает «Интерфакс».
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, руководитель ФБК Иван Жданов объявил голодовку. Об этом сообщил начальник его штаба Борис Золотаревский.
«У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию. С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приема пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании», — сказал Жданов на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на его арест.
Жданов был арестован на 15 суток за акцию протеста 27 июля по административной статье об участии в мероприятии, повлекшем создание помех движению транспорта.
Юрист ФБК Любовь Соболь, которую также не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму, объявила голодовку 13 июля.