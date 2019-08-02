Прокуратура назвала причиной крушения Ан-24 в Бурятии незаконные постройки

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска стали построенные без согласования сооружения, говорится в сообщении Байкальской транспортной прокуратуры.

27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 43 пассажира, аварийно сел с отказавшим двигателем в Нижнеангарске. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. В результате погибли командир и бортмеханик экипажа.

Как установила прокуратура в ходе проверки, очистные сооружения и сеть наружной канализации были построены и введены в эксплуатацию на основании разрешения администрации района, но без согласования с собственником аэродрома и органами Росавиации.

Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы «для решения вопроса об уголовном преследовании».