Прокуратура назвала причиной крушения Ан-24 в Бурятии незаконные постройки
Причиной крушения пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска стали построенные без согласования сооружения, говорится в сообщении Байкальской транспортной прокуратуры.
27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 43 пассажира, аварийно сел с отказавшим двигателем в Нижнеангарске. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. В результате погибли командир и бортмеханик экипажа.
Как установила прокуратура в ходе проверки, очистные сооружения и сеть наружной канализации были построены и введены в эксплуатацию на основании разрешения администрации района, но без согласования с собственником аэродрома и органами Росавиации.
Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы «для решения вопроса об уголовном преследовании».
Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолету при экстренной посадке и привело к катастрофе.