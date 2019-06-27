В Нижнеангарске аварийно сел Ан-24. Погибли два пилота, ранены семь пассажиров

Двое пилотов погибли и семь человек получили ранения в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска.

По данным пресс-службы главы республики Бурятии, самолет, на борту которого находились 43 пассажира, вылетел утром 27 июня из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлета у лайнера отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. Самолет выгорел практически полностью.

Источник «Интерфакса» сообщает, что погибшие — командир и бортмеханик самолета. По данным РЕН ТВ, их зовут Владимир Коломин и Олег Барданов. Канал также опубликовал полный список пассажиров самолета.

«Экипаж помогал спасти пассажиров. Командир до последнего не покидал борт. Спасти его было уже нельзя», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок. «После отказа техники самолет стал неуправляем. Экипаж ничего сделать не мог», — отметил источник.

Все пострадавшие доставлены в больницу, у них ранения средней тяжести. Всего, по данным медиков, за медицинской помощью обратился 21 человек, в основном у пострадавших мелкие ссадины и порезы.

По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как заявили во Всероссийском союзе страховщиков, семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей, пострадавшие — до двух миллионов рублей.

Александр Филимонов