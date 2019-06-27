Опубликовано видео крушения Ан-24 в Бурятии

В сети появилась запись аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета, опубликовано в инстаграм-аккаунте dtp_irk_.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 43 пассажира, аварийно сел в Нижнеангарске утром 27 июня. Вскоре после вылета из аэропорта у Ан-24 отказал один из двигателей и экипаж принял решение вернуться назад. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

Всех пассажиров оперативно эвакуировали. Семеро пострадавших направлены в больницу. Самолет практически полностью выгорел. В результате крушения погибли командир и бортмеханик экипажа.