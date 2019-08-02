Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации директора ФБК Ивана Жданова на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд отклонил иск директора ФБК Ивана Жданова, который хотел оспорить отказ в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом рассказали 2 августа в пресс-службе суда.

Сам Жданов на заседании не присутствовал, он отбывает 15 суток административного ареста за несогласованную акцию 27 июля — этот арест Мосгорсуд также утвердил, Жданов объявил голодовку. Юрист Вячеслав Гимади отмечал, что в зале суда не смогли наладить видеосвязь, чтобы Жданов мог участвовать в процессе.

Суд отказался рассмотреть заявления свидетелей, которые подтвердили, что подписывались за выдвижение Жданова, а также не стал назначать дополнительную экспертизу подписей.

Жданов — один из независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за превышения брака в подписях избирателей. Кандидаты обжаловали это решение в Мосгоризбиркоме, но там не стали рассматривать заявления избирателей, подтвердивших свои подписи.

Кандидаты организовали серию акций протеста в Москве — как согласованных, так и несогласованных — в требованием допустить их на выборы.