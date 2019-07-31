Незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму вернули пять тысяч подписей. Ни одному из них это не помогло

Мосгоризбирком после рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму зачел девяти из них более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Девяти кандидатам, которые на слуху, благодаря позиции наших представителей в рабочей группе суммарно вернули относительно решений окружных избирательных комиссий. Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей», — сказал Венедиктов. Он добавил, что теперь жалобы будет рассматривать ЦИК.

Независимые кандидаты жаловались, что большинство подписей были признаны недействительными без достаточных оснований в ходе закрытых процедур.

Отказ в регистрации независимых кандидатов привел к массовым протестам в Москве. Последняя акция 27 июля закончилась задержанием более 1300 человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.