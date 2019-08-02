Мэрия Москвы анонсировала фестиваль «Шашлык Live» с группами «Браво» и Tequilajazzz. Музыканты оказались не в курсе

Мэрия Москвы объявила о проведении 3 августа бесплатного музыкального фестиваля «Шашлык Live» в Парке Горького.

Среди его участников заявлены группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, а также певицы Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Лидеры «Браво» и Tequilajazzz Евгений Хавтан и Евгений Федоров заявили, что их группы нигде не выступают 3 августа.

Примут ли участие в фестивале «Шашлык Live» другие заявленные музыканты, пока неизвестно.

3 августа независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, не зарегистрированные избиркомами, намерены провести мирное шествие по Бульварному кольцу Москвы. Мэрия не согласовала акцию, а прокуратура вынесла предостережение ее организатору, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

Протесты оппозиции проходят в Москве с 14 июля. После несанкционированной акции у мэрии Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.