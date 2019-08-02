Мамаев и Кокорин подали на УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл, осужденные за хулиганство, подали в суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает агентство «Москва».

Дата судебного заседания пока не назначена.

8 октября 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и другом Александром Протасовицким устроили две драки в Москве. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В мае 2019 года братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В начале июля их этапировали в колонию в Белгородской области.