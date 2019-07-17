Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к из-за двух драк, попали в штрафной изолятор исправительной колонии № 4 Белгородской области. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил начальник колонии Сергей Плясов.

На вопрос о причинах применения взыскания к футболистам Плясов ответил, что все вопросы нужно адресовать пресс-службе регионального управления ФСИН.

Журналисты обратились к Плясову из-за публикации изданием Mash кадров, где Кокорин и Мамаев, предположительно, играют в футбол в колонии. При этом, по утверждению начальника колонии, «в футбол они не играли».