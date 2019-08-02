Арестован шестой обвиняемый по делу о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд санкционировал арест незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Егора Жукова, обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках на акции в 27 июля.

За Жукова — студента Высшей школы экономики — лично поручилась проректор этого вуза Валерия Касамара, которая баллотируется в Мосгордуму и считается провластным кандидатом, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Жуков стал шестым фигурантом дела, отправленным под арест.

Ранее 2 августа тот же Пресненский суд санкционировал арест Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Еще один обвиняемый по этому делу — Евгений Коноваленко — был арестован ранее.

По данным источника ТАСС, по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пятеро подозреваемых. Им мера пресечения будет избрана 5 августа.