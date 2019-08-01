«Дождь» сообщил о налоговой проверке. Гендиректор телеканала связала ее с освещением акции протеста 27 июля

Налоговая инспекция запросила у «Дождя» документы для проверки доходов и расходов, а также уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах. Фото запроса опубликовала в фейсбуке гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

В интервью «Медиазоне» Синдеева предположила, что речь идет о внеплановой проверке. Гендиректор «Дождя» не исключила, что проверка связана с освещением телеканалом протестов против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму. «Надеюсь, что серьезных поводов беспокоиться нет. Документы уже готовим», — добавила она.

«Дождь» в 2015 году проверяли налоговая инспекция, прокуратура и МЧС. Источники связывали проверки с выходом расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе членов семьи генпрокурора Юрия Чайки. РБК сообщало, что «Дождь» на начальном этапе принимал участие в этом расследовании, телеканал эту информацию не комментировал.

27 июля «Дождь» вел прямую трансляцию с несанкционированной акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время эфира в студию пришла полиция, чтобы вручить главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля.