РКН: законопроект о миллионных штрафах для иностранных СМИ внесут в Госдуму в течение 10 дней

Законопроект, предусматривающий крупные штрафы для иностранных СМИ, рассматриваемый как ответ на действия британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT, будет внесен в Думу в течение 10 дней. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Будут подготовлены поправки в закон „О СМИ“ в части регулирования деятельности иностранных средств массовой информации. Они будут предусматривать крупные миллионные штрафы для иностранных СМИ», — сказал Жаров.

26 июля Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за «нарушение правил объективности». Британский регулятор счел, что телеканал однобоко преподносил события, связанные с отравлением Сергея Скрипаля и сирийским конфликтом.

Осенью 2018 года, после того как Ofcom нашел нарушения в работе RT, Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий «Би-би-си». По ее итогам на сайте «Би-би-си» были найдены материалы, транслирующие идеологию террористов; санкций в отношении канала не последовало.