Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест российского гражданина Юрия Ещенко по делу о госизмене.

Ещенко, сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, отправлен под стражу на два месяца. Заседание, на котором была избрана мера пресечения, состоялось еще 25 июля.

Материалы дела проходят под грифом «секретно» и не разглашаются.

По данным правозащитного объединения «Команда 29», за 20 лет в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек.

Уголовное наказание за госизмену в России — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Материалы таких дел как правило засекречены, а судебные процессы идут в закрытом режиме.