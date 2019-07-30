Правозащитницу Светлану Ганнушкину оштрафовали на 150 тысяч рублей за пикет в память о Наталье Эстемировой на Красной площади

В Москве суд оштрафовал на 150 тысяч рублей правозащитницу, председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганнушкину, которая 15 июля устроила на Красной площади пикет в память о .

Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции. Предыдущим нарушением было участие в несанкционированном пикете в поддержку главы «Мемориала» в Чечне Оюба Титиева, которого судили по обвинению в хранении наркотиков.

В своем объяснении Ганнушкина отметила, что к пикету ее подтолкнула «крайняя необходимость»: «Следственные действия [по делу об убийстве Натальи Эстемировой] не проводятся, исполнители и заказчики убийства не разыскиваются. В такой ситуации нам ничего не остается, как обратиться к общественности и к высшему руководству России в лице президента В.В. Путина»

Вместе с Ганнушкиной в пикете участвовали спецкор «Новой газеты» Елена Милашина и председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов. Черкасова уже оштрафовали на 10 тысяч рублей. Суд с участием Милашиной пройдет 8 августа.

Участники пикета вышли с плакатами, оформленными в стиле билбордов из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На плакатах написали: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены» и «Как же так, господин президент?».