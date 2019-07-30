На журналиста «МБХ медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Против журналиста издания «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева возбудили дело о . Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Полиция пришла с обысками к [краснодарским] активистам — Леониду и . По их словам, в ходе зачитывания постановления о проведении обыска им сообщили о возбуждении дела в отношении Савельева», — сказал Прянишников.

Как сообщает «МБХ медиа», сам Савельев на связь не выходит. Дома у его родителей начался обыск, написала в фейсбуке активистка Алина Лисовец.

Дела о сотрудничестве с нежелательной организацией ранее были возбуждены против трех активистов движения «Открытая Россия»: Яны Антоновой из Краснодара, Максима Верникова из Екатеринбурга и Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону.

На активистов «Открытой России» стали заводить сначала административные, а затем и уголовные дела после того, как в 2017 году Минюст признал «нежелательной организацией» британские юридические лица Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура обещала, что это не повлияет на деятельность российской «Открытой России».

Издание «МБХ медиа», как и движение «Открытая Россия», связано с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который был дважды осужден в России и после освобождения в 2013 году уехал за границу.