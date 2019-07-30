«Левада-центр»: 38% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин оставался президентом России после окончания нынешнего срока полномочий в 2024 году. этого не хотят, еще 8% затруднились с ответом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Доля опрошенных, которые выбрали ответ «Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны», составила 24% — это минимум с 2001 года. Одновременно доля тех, кто объясняет доверие Путину отсутствием альтернатив, составила 43% — это максимальный показатель с 2001 года.

Владимир Путин был избран на четвертый президентский срок в марте 2018 года. По Конституции, он не вправе выдвигаться на следующих выборах в 2024 году. Однако СМИ писали, что в Кремле обсуждают разные варианты того, как Путин может остаться у власти.

В 2018 году оставить Путина в Кремле после 2024 года хотел 51% опрошенных «Левада-центром», против выступали 27% респондентов.

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