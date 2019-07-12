Bloomberg: в Кремле обсуждают реформу выборов в Госдуму для сохранения Путина у власти

Администрация президента России обсуждает повышение доли депутатов-одномандатников в Госдуме с 50% до 75% ради сохранения Владимиром Путиным контроля над нижней палатой парламента после выборов 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно статье, в Кремле таким образом рассчитывают сформировать провластное парламентское большинство в условиях падения рейтингов «Единой России». Кандидаты-одномандатники смогут участвовать в выборах как самовыдвиженцы, пишет агентство.

По мнению авторов Bloomberg, сохранение влияния на Госдуму может помочь Владимиру Путину сохранить власть после окончания его президентского срока в 2024 году.

В СМИ нередко появляются различные версии того, как в Кремле готовятся к смене президента в 2024 году или обдумывают сценарии сохранения власти у Владимира Путина. Агентство Bloomberg писало, что, согласно одному из вариантов, Путин мог бы возглавить объединенное государство России и Белоруссии. Другой обсуждаемый вариант — передача властных полномочий Госсовету, который также может возглавить Путин.

На выборах 2016 года, на которых впервые половина депутатов избиралась по одномандатным округам, «Единая Россия» получила рекордные 343 места, из которых 203 получили одномандатники. В отличие от схемы, описанной в статье Bloomberg, они выдвигались от «Единой России».