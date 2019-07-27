Сергей Собянин предупредил о провокациях на митинге у здания мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по данным правоохранительных органов, на митинге за свободные выборы, который 27 июля собираются провести независимые кандидаты в Мосгордуму, «готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей».

Митинг не согласован городскими властями. «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — написал Собянин в твиттере.

Независимые кандидаты в Мосгордуму с 14 июля проводят массовые акции с требованием регистрации на выборах. 27 июля они собираются устроить митинг около здания мэрии Москвы.

Из-за протестных акций Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. У оппозиционных политиков с 25 июля проводят обыски, независимых кандидатов задерживают и допрашивают в полиции.