В центре Москвы задержаны около 700 человек. Полиция насчитала 3500 участников протестной акции

Обновление. По последним данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве задержаны 696 человек.

В акции за свободные выборы у здания мэрии Москвы на Тверской улице, по данным столичного управления МВД, приняли участие 3500 человек. В их числе «около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», заявила полиция.

Акция не была согласована городскими властями. По последним данным «ОВД-Инфо», на ней задержали 435 человек. МВД ранее официально сообщило о задержании 295 участников акции. Полицейские применили дубинки и электрошокеры.

Акцию у мэрии организовали независимые кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах. Массовые уличные выступления с таким требованием продолжаются с 14 июля. Из-за них Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.